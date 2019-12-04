У Києві двоє підлітків у переході пограбували 14-річного хлопця

У Києві двоє підлітків у переході пограбували 14-річного жителя Броварів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління столичного главку Національної поліції.

“У поліцію звернувся 14-річний броварчанин, який повідомив про те, що біля станції метро “Лісова” двоє невідомих його пограбували. Правоохоронці проаналізували записи з камери відеоспостереження і невдовзі затримали двох товаришів, 2003 і 2006 років народження”, – йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що підлітки напали на броварчанина ззаду – один тримав його, а другий забрав мобільний телефон. Мобільний пристрій неповнолітні віднесли в ломбард.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантам підозри. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше Голосіївський районний суд Києва засудив до 10 і 13 років позбавлення волідвох хлопців, які до смерті побили неповнолітнього і вкрали у нього телефон і кишенькові гроші.