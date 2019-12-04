В Україні рятувальники дістали зі снігової пастки 70 авто

З початку ускладнення погодних умов в Україні у сніговій пастці застрягли 67 вантажівок і три легковика. Про це повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України.

Так, автомобілі застрягли в Кіровоградській, Хмельницькій, Полтавській, Рівненській та Харківській областях.

Зокрема, починаючи з 21:00 й до ранку 3 грудня рятувальники Кіровоградщини допомогли водіям 46 вантажних та 2 легкових автомобілів.

У Хмельницькій області рятувальники витягнули з кювету автомобіль, в якому знаходилися батько з семирічним сином. Їх машина з’їхала з дороги із-за снігопаду.

У Полтавській області рятувальники відбуксирували із снігового полону 12 вантажних автомобілів, в яких перебували 12 осіб.

У той же час у Рівненській області, а саме у Млинівському районі, рятувальники ДСНС за допомогою важкої інженерної техніки допомогли відбуксирувати шість вантажівок.

У Харківській області значних ускладнень дорожнього руху не було. Рятувальники ДСНС тільки раз залучалися для допомоги водіям вантажівок, які не могли самостійно подолати крутий підйом на виїзді з селища Старий Салтів у Вовчанському районі.