«Зе не вистачає»: Шепелєв розповів, як назвав собак на честь Путіна і Лукашенка

Російський телеведучий Дмитро Шепелєв розповів, як назвав своїх собак на честь президента РФ Володимира Путіна і президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Так, кумедною історією він поділився в інтерв’ю програмі «Обережно, Собчак», яка виходить на YouTube

«Ми купили цих собак з різницею в декілька тижнів. І коли в нас з’явилася перша, ми їхали з нею в машині, і я думав, як її назвати. А в цей момент якраз був день інавгурації Путіна. Я також пригадав, що це китайська порода, яка жила при дворі імператора. І ось ці всі думки з’єдналися в голові: китайська, імператор, інавгурація. «Пу» (Путін) — вирішив я назвати собаку», — розповів Шепелєв.

Крім того, він додав, що коли з’явилася друга собака, він точно також їхав у машині і роздумував. А потім сказав: «Знаєте що, у вас свій імператор, а у мене свій. Тому ця буде називатися «Лу» (Лукашенко)… Нам не вистачає ще однієї».

Зазначимо, що телеведуча Ксенія Собчак заявила, що Шепелева до повної колекції не вистачає «Зе» (Зеленського). З чим також Дмитро погодився.

«Ще, мені здається, «Зе» не вистачає. Щоб вже була трійка лідерів», — сказала Собчак.