У Дніпрі спалахнув скандал навколо директора музею АТО: подробиці

У Дніпрі директор музею АТО регулярно ставить свій BMW посеред пішохідної доріжки для відвідувачів музею.

У вівторок, 3 грудня, Юлія Піщанська перегородила своїм автомобілем прохід по расчищенному від снігу тротуару перед входом у музей. Про це на своїй сторінці в Facebook написав ветеран АТО Дмитро Кішка.

«Розчищена доріжка для відвідувачів, і якесь бидло поставив машину посеред цієї розчищеної доріжки. Типу, це для мене почищено, а ви, бидло, ходіть по снігу. Але пікантність ситуації полягає в тому, що на цьому авто їздить директор Дніпропетровського національного історичного музею ім. Яворницького Піщанська. І на моїх очах, воно прибуло, залишив машину на проході, і пішло «працювати». Ми не горді, зі студентами-іноземцями прогуляємося і по снігу», — написав Кішка.

Він зазначив, що ще восени просив директора не паркуватися на вході до вуличної експозиції музею АТО, тому що це заважає групам відвідувачів. Однак Піщанська не відреагувала на зауваження.

«Не вірю, що людина не поважаючи інших, створює незручності для відвідувачів музею, може принести користь, керуючи ним. Суд вже визнав її призначення незаконним, коли її усунуть?», — додав ветеран АТО.

Інцидент викликав бурхливе обговорення в соціальній мережі. Люди запропонували «провчити» директора музею спущеними колесами або викликати поліцію.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Музей АТО в Дніпрі

Facebook Дмитра Кішки

Директор музею Юлія Піщанська