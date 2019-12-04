Станиця Луганська сьогодні зануриться в пітьму

Станиця Луганська та ще одинадцять населених пунктів Станично-Луганського району знеструмлено через регламентних робіт.
Про це пише прес-служба Станично-Луганської райдержадміністрації.
«4 грудня 2019 року, з 8:00 до 16:30 заплановано припинення подачі електроенергії в населених пунктах: Станиця Луганська, Валуйское, Макарове, Вільхове, Болотене, Сизе, Пшеничне, Камышное, Паськово, Югановка, Колісниківка, Герасимівка у зв’язку з регламентними роботами», — заявлено в повідомленні.
Повідомлень про зміну роботи пункту пропуску в Станиці Луганській не надходило.
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