Станиця Луганська сьогодні зануриться в пітьму

Станиця Луганська та ще одинадцять населених пунктів Станично-Луганського району знеструмлено через регламентних робіт.

Про це пише прес-служба Станично-Луганської райдержадміністрації.

«4 грудня 2019 року, з 8:00 до 16:30 заплановано припинення подачі електроенергії в населених пунктах: Станиця Луганська, Валуйское, Макарове, Вільхове, Болотене, Сизе, Пшеничне, Камышное, Паськово, Югановка, Колісниківка, Герасимівка у зв’язку з регламентними роботами», — заявлено в повідомленні.

Повідомлень про зміну роботи пункту пропуску в Станиці Луганській не надходило.