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«Слуга» Стефанчук Микола вирішив подрімати у Раді, та Юзік з журналістами завадили

04.12.2019

Депутат фракції «Слуга народу» Микола Стефанчук заснувши у залі засідання Ради.

Відео курйозу парламентаря в Youtube виклали журналісти Літери.

Поки хтось із народних депутатів виступав, Стефанчук заснув, сидячи на своєму робочому місці. Альо потім його розбудив колега по фракції – Юзік – Юрій Корявченков.

«Я не сплю, просто повільно моргаю. Нардеп від «Слуга народу» Микола Стефанчук всю ніч працював над законопроектами, а в Раді втомився і вирішив трохи відпочити», – підписали журналісти відео.

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