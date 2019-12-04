У Києві судитимуть чоловіка, який брав участь у груповому зґвалтуванні

Столична прокуратура передала до суду справу стосовно чоловіка, який майже п’ять років переховувався від слідства за звинуваченням у сексуальному насильстві над неповнолітньою, поєднаного з катуванням та примушуванням до участі у створенні відеозаписів порнографічного характеру.

У пресслужбі прокуратури Києва уточнили, що у 2014 році п’ять молодих людей, діючи за попередньою змовою, зґвалтували неповнолітню, що супроводжувалося задоволенням статевої пристрасті неприродним способом, нанесенням їй побоїв і гасінням сигарет об тіло.

“Окрім того, з метою приниження гідності дівчини зловмисники примусили її до участі у створенні відеозаписів порнографічного характеру, які у подальшому розповсюдили у мережі Інтернет”, – йдеться у повідомленні.

Поліція встановила усіх п’ятьох учасників злочину, чотирьох підозрюваних затримали. При цьому п’ятий фігурант встиг втекти з України 30 січня 2015 року та переховувався у Молдові. Там його затримали 17 жовтня і передали правоохоронцям України.

“В даний час обвинувальний акт за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 153, ч. 5 ст. 301 КК України направлено до Солом’янського районного суду для розгляду по суті. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі”, – додали у прокуратурі.

Кримінальне провадження щодо інших чотирьох підозрюваних також знаходиться на розгляді у суді.