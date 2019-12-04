Убийц было двое: в деле о расстреле Немцова вскрылась важная деталь

Версию о том, что в российского оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года, стреляли два человека, подтвердили данные экспертизы.

Об этом в своем блоге на «Эхе Москвы» пишет экономист Андрей Илларионов, комментируя публикацию заключение по итогам проведения Комплексной судебно-медицинской (медико-криминалистической) экспертизы по уголовному делу об убийстве Немцова.

По его словам, эксперты приходят к выводу, что в Немцова стреляли из двух разных пистолетов с глушителями. Разными были и используемые боеприпасы.

«Учитывая время, в течение которого Немцов и Дурицкая находились в „видеотени“ мусороуборочой машины (2 секунды), выстрелы из различного оружия были произведены двумя разными лицами: первым стрелком, выбежавшим из-за мусороуборочной машины и прыгнувшим в подъехавший легковой автомобиль, и вторым — так называемым „Виктором М.“ („Евгением Молодых“), подошедшим к упавшему Немцову примерно через полторы минуты после первых выстрелов. Он находился у Немцова и совершал манипуляции с его телом в течение примерно 4 минут. Поскольку после первых выстрелов Борис Немцов был еще жив, и поскольку в спецоперации потребовалось участие второго стрелка, то, очевидно, что непосредственным убийцей Бориса Немцова и является этот самый „Виктор М.“ („Евгений Молодых“)», — пишет Илларионов.