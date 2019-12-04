Шимпанзе поймали за стиркой футболки: забавное видео

Животное полчаса провело за чисткой одежды, утверждают сотрудники зоопарка

18-летний шимпанзе по кличке Юйхуэй из зоопарка в китайском городе Чунцин понаблюдал за действиями смотрительницы и научился стирать одежду. 29 ноября он полчаса провел за чисткой белой футболки, сообщает сайт The Sun.

На обнародованном видео показано, как шимпанзе натирает щетку мылом и стирает футболку. Когда образовалось достаточно пены, он положил в воду одежду, чтобы прополоскать ее. После этого Юйхуэй отжал футболку и положил на край валуна. Затем шимпанзе повторил процесс еще несколько раз. Все это время за ним наблюдала его сестра.