На Львівщині зафіксували землетрус

На Львівщині зафіксували нічний землетрус між Бродами та Радеховом. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА

“4 грудня, о 01:15 год., від чергового по сейсмостанції “Львів” надійшло повідомлення про те, що 3 грудня о 21 год. 25 хв. 48c. (по Грінвічу) або 23 год. 25 хв. 48c. (по Київському часу) у районі села Станіславчик Бродівського району між містом Радехів і містом Броди зафіксовано землетрус”, – йдеться в повідомленні.

По даних обробки мережі сейсмічних станцій Відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України:

Координати епіцентру: широта 50.24 гр., довгота 24.98 гр.

Час в епіцентрі 0=21 25 48.1 (по Грінвічу) або 0=23 25 48.1 (по Києву)

Магнітуда по довжині запису МD=2.2, клас К=8.0

Глибина гіпоцентру 5,7+-1,7

З населених пунктів інформація не поступала.

“За шкалою інтенсивності MSK-64 – Невідчутний землетрус – від 0-2 бали. (Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей; струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами)”, – повідомили у департаменті.

Нагадаємо, в Албанії завершили пошуково-рятувальну операцію після серії землетрусів, жертвами яких стали 50 людей.