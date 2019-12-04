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Британці створили штучні нейрони для лікування хвороб

04.12.2019

На базі Університету Бата (Великобританія) дослідники вперше успішно відтворили електричні властивості біологічних нейронів на напівпровідникових кремнієвих чіпах. Крихітні мозкові чіпи поводяться, як справжні.

Професор Ален Ногарет з Університету Бата пояснив: суть інновації – в тому, що вченим вдалося перенести електричні властивості клітин мозку на синтетичні схеми, зроблені з кремнію.

Професор Ногарет розповів, що досі нейрони були схожі на чорні ящики. Але команді вдалося відкрити їх і заглянути всередину. А потім розробити надійний метод для точного відтворення електричних властивостей цих нейронів, говорить професор.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

 

Прапор

Герб

 

Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Створення штучних нейронів, які реагують на сигнали нервової системи, довгий час вважалося недосяжною метою медицини. Проблема полягала в пошуку потрібних параметрів, які змусили б схеми вести себе ідентично нейронам.

І сьогодні дослідники змогли отримати ці параметри у біологічних нейронів, а також включити їх у створені синтетичні схеми.

Фото: Shutterstock

Дослідники винайшли два типи нейронів: клітини гіпокампа (області мозку, яка пов’язана з пам’яттю) і клітини мозку, які контролюють дихання.

Особливо важливим досягненням вчені вважають те, що штучні нейрони допоможуть лікувати хворобу Альцгеймера, при якій біологічні нервові клітини дегенерують або вмирають.

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Communications.

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За матеріалами ВВС

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