В Албанії зносять будівлі, що постраждали від землетрусу

Знесення здійснила армія через тиждень після землетрусу, в результаті якого загинула 51 людина і були поранені більше 3 тисяч чоловік.

У селі Пезе недалеко від столиці Тирани влади знесли школу і зобов’язалися побудувати нову. 28 інших шкіл, що постраждали від землетрусу, потребують ремонту, в той час як школи в цілому закриті щонайменше до четверга.

Землетрус пошкодив понад 11 тисяч будинків і залишило 3 тисячі людей без даху над головою. Зараз люди ночують в готелях, громадських будинках, наметах і у родичів.

Експрес-інформація по країні

Албанія (Республіка Албанія) – держава в західній частині Балканського півострова, на узбережжі Адріатичного та Іонічного морів.

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Столиця – Тирана

Найбільші міста: Тирана, Шкодер, Вльора, Дуррес, Эльбасан

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 28 748 км2 (139-я в світі)

Населення – 3 млн чол. (130-я в світі)

Офіційна мова – албанська

Релігія – мусульманство, католицизм, православ’я

ІЛР – 0,733 (85-я в світі)

ВВП – $13,2 млрд (126-я в світі)

Валюта – лек

Межує з Сербією, Чорногорією, Македонією, Грецією

Найбільше постраждали території в районі міста Дуррес в 30 кілометрах на захід від Тирани і північний місто Тумані. Очікується, що п’ять інших будівель в обох містах будуть знесені, в той час як десятки інженерів-будівельників з Албанії і Європи перевіряють постраждалі від землетрусу райони.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», землетрус магнітудою 6,4 стався біля узбережжя Албанії 26 листопада, і також відчувався в Косово, Греції та Північної Македонії. Стихійне лихо призвело до жертв і руйнувань.

За матеріалами «Європейська правда»

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