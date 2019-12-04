В Албанії зносять будівлі, що постраждали від землетрусу

Знесення здійснила армія через тиждень після землетрусу, в результаті якого загинула 51 людина і були поранені більше 3 тисяч чоловік.
У селі Пезе недалеко від столиці Тирани влади знесли школу і зобов’язалися побудувати нову. 28 інших шкіл, що постраждали від землетрусу, потребують ремонту, в той час як школи в цілому закриті щонайменше до четверга.
Землетрус пошкодив понад 11 тисяч будинків і залишило 3 тисячі людей без даху над головою. Зараз люди ночують в готелях, громадських будинках, наметах і у родичів.
Експрес-інформація по країні
Албанія (Республіка Албанія) – держава в західній частині Балканського півострова, на узбережжі Адріатичного та Іонічного морів.
Прапор
Герб
Столиця – Тирана
Найбільші міста: Тирана, Шкодер, Вльора, Дуррес, Эльбасан
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 28 748 км2 (139-я в світі)
Населення – 3 млн чол. (130-я в світі)
Офіційна мова – албанська
Релігія – мусульманство, католицизм, православ’я
ІЛР – 0,733 (85-я в світі)
ВВП – $13,2 млрд (126-я в світі)
Валюта – лек
Межує з Сербією, Чорногорією, Македонією, Грецією
Найбільше постраждали території в районі міста Дуррес в 30 кілометрах на захід від Тирани і північний місто Тумані. Очікується, що п’ять інших будівель в обох містах будуть знесені, в той час як десятки інженерів-будівельників з Албанії і Європи перевіряють постраждалі від землетрусу райони.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», землетрус магнітудою 6,4 стався біля узбережжя Албанії 26 листопада, і також відчувався в Косово, Греції та Північної Македонії. Стихійне лихо призвело до жертв і руйнувань.
За матеріалами «Європейська правда»
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