«Голос» хоче завалити Україну медичним фальсифікатом, — ЗМІ

Депутати від фракції «Голос» Ольга Стефанишина і Олександра Устінова вже розробили і подали в парламент законопроект 2089, яким передбачено відкриття українського фармацевтичного ринку для препаратів сумнівної якості з країн третього світу, — робить аналіз законопроекту Оглядач.

Автор матеріалу виділяє основні моменти, що випливають з проекту закону:

«Головне:

— У фракції “Голос” зареєстрували законопроект, який може змінити ринок лікарських препаратів;

— Нардепи запевняють, що завдяки їх ініціативі ціни на медикаменти впадуть в середньому на 20-30%;

— Експерти різко критикують ідею. Адже на прилавках українських аптек з’являться сотні невідомих одиниць з країн третього світу Африки та Азії);

— Неякісні та небезпечні ліки ніхто не зможе проконтролювати, у держави цю функцію забирають;

— Мета такої ідеї — дати заробити великим міжнародним фірмам, у тому числі з країн третього світу».

Ряд моментів, викладених у законопроекті і проаналізованих автором матеріалу, передбачають максимальне скорочення контрольної функції держави і повну безконтрольність виробників з країн третього світу. Для відкриття ринку фальсифікованих препаратів законопроект вводить окремий термін – «паралельний імпорт».

«У «Голосі» хочуть прямо легалізувати неякісні препарати з третіх країн — Сенегалу, Конго, Гани, Малі, Індії, Китаю та інших, — стверджує Оглядач і додає: Фактично Україну планують перетворити у світову звалище неякісного дешевого непотребу».