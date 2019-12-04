Найбагатша людина Європи втрачає мільярди через загрозу санкцій

Стан власника Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно знизилася на $1,5 млрд, свідчать дані Forbes. Причина – заява влади США про готовність підвищити мита на французькі товари.

На торгах 4 грудня ціна акції LVMH впала на 1,47% до 390 євро (дані на 09:12 за Києвом).

Бернар Арно – найбагатша людина Європи. За версією Forbes, він займає третє місце в рейтингу найбагатших людей світу. Стан Арно оцінюється в $103 млрд. Він володіє концерном LVMH, в який входять бренди Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy та інші.