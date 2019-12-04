«Фестивальчик якийсь»: журналістка Cosmopolitan висміяла похорон героя АТО

Редактор Cosmopolitan Ukraine Євгена Плихина висміяла похорони українського снайпера, який є Героєм України.

Про це повідомляє БЕЗ ТАБУ з посиланням на Facebook журналістки.

«А що, людей ще прийнято ховати помпезно? Сьогодні мчала на роботу в навушниках, ну, думаю, фестивальчик, центр міста ж, тут вічно якась вечірка. Приглушила музику, дивлюся особи у всіх не танцювальні і не стрифудные. Похмурі і чорні…», — написала Плихина.

Як виявилося пізніше, журналістка висміяла похорон бійця Альфа»

«Я не знаю, що сказати. Стрітфуд блять. Фестивальчик. Ховали Дениса, одного з кращих снайперів ЦСО Альфа. Від учора Героя України (посмертно). Ця тупа п…зда редактор Cosmopolitan Ukraine. Привіт», — заявив активіст Роман Синіцин.

Дізнавшись про піднятому резонансі, працівниця ЗМІ видалила своє повідомлення і написала «виправдання».

«Друзі, у мене ніколи в житті не було думки когось образити, принизити честь Герів чи насміятися над воєнною трагедією. Я завжди пишу виключно про власне життя і дурості, не висміюючи чуже. Тим більше, смерть. Згодна, не можна було, не розібравшись у ситуації, не можна чіпати делікатну тему. «Я співчуваю і приношу свої вибачення», — написала Плихина.