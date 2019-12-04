Керівників НААН викрито на корупції у понад 1 млн долларів

У Києві Служба безпеки України викрила на корупції у понад 1 млн. дол. двох керівників середньої ланки Національної академії аграрних наук України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисники вимагали від комерсанта гроші за право постачати сільгосппродукцію на державні підприємства, що підпорядковані академії. Так за поставки зернових ділки вимагали 50 тисяч доларів “відкату”.

Крім того посадовці зробили постачальнику ще одну “бізнес-пропозицію” – придбати за 1 мільйон доларів посаду керівника одного з підприємств академії.

Повідомляється, що оперативники спецслужби спільно з Генпрокуратурою та ДБР затримали обох фігурантів справи під час отримання частин неправомірної вигоди.

Також у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчі дії.

Нагадаємо, голову одного із комітетів Громадської ради КМДА викрили на хабарі.