Названа найпопулярніша пісня 2019 року

Музичний сервіс Shazam склав список пісень, які найчастіше шукали користувачі в 2019 році.

На першому місці – пісня Bad Guy американської виконавиці Біллі Айліш, пише видання Variety.

На другій сходинці опинилася композиція Someone You Loved шотландського музиканта Льюїса Капальді, а на третій — Dance Monkey австралійської артистки Tones and I.

На четвертій позиції розмістився ремікс на пісню Calma у виконанні Pedro Capo і Farruko, а п’ята сходинка дісталася роботі Piece Of Your Heart гурт Meduza та Goodboys.