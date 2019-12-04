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Названа найпопулярніша пісня 2019 року

04.12.2019

Shazam дізнався, які пісні найчастіше шукали користувачі у 2019 році.

Музичний сервіс Shazam склав список пісень, які найчастіше шукали користувачі в 2019 році.

На першому місці – пісня Bad Guy американської виконавиці Біллі Айліш, пише видання Variety.

На другій сходинці опинилася композиція Someone You Loved шотландського музиканта Льюїса Капальді, а на третій — Dance Monkey австралійської артистки Tones and I.

На четвертій позиції розмістився ремікс на пісню Calma у виконанні Pedro Capo і Farruko, а п’ята сходинка дісталася роботі Piece Of Your Heart гурт Meduza та Goodboys.

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