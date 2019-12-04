Багато хто напевно не в курсі, але на дынырийцах, гордих і з російськомовними щелепами, люблять заробляти бабло.

Точніше багато бабла, бо особисто я вважаю, що дынырийцы вийшли на рівень африканських країн за рівнем зарплат, тому не запрацює на них тільки людина без мозку або дуже жадібний. Всі ті, хто мають хоч якесь поняття про бізнес, прекрасно розуміють просту річ : якщо жителям окупованих іноді кидати кістку на підтримку штанів, то раби опиняться в підсумку реально дорогими працівниками, порівняно з дыныроидами.

Тому всі просто в окупації : великі папіки віджали заводи і т д, раби ебошут за їжу кожен день, а от зарплати їм платять іноді і не вчасно [ шоб не здохли завчасно ]

Гаразд, думки вголос. Давайте поговоримо про реалії економічної ситуації в гордій графстві дынырийском, а точніше -внешторгсервисе.

Багато говорять, що -внешторгсервис – на межі банкрутства і що настав критичний момент для рабів дынырийских : шахти закриваються, зарплати не сплачуються вчасно, постійний ринок збуту вугілля відсутня і т д. Ну, а якщо бути чесним, то вугільна промисловість на окупованих такою ж, що ні в казці сказати, ні пером описати : вона сиплеться буквально на очах, шахти ніхто не вкладає гроші, а бабло за постачання вугілля в рф йде дуже довго назад +крадуть самі окупаційна влада, залишаючи шахтарям [рабів] чупа-чупс у вигляді зарплати. Забув найголовніше : прошу зауважити, що до ситуації з шахтної промисловістю, солдати НАТО не мають ніякого. Дякую

А тепер саме интесеное. В окупації йдуть чутки, що ряд преприятий, які належать як би внешторгсервису, планують визнати банкрутами, а управлящие ними повинні стати корупціонерами, які все розікрали.

Якщо це станеться в реальності, то будуть кардинальні зміни в керівних посадах — внешторгсервиса. [ хоча нинішнє так зване правління побудовано через одобрямс пушилина]. Давайте про це поговоримо трохи докладніше

Швидше за все, так званий «міністр вугілля» дыныры за прізвищем Дубовський, який як годинник заносив пушилину доляху, може піти зі сцени. Також не залишається без уваги і перший пост в окупаційний «уряді рышпублики» — на нього давно будує плани «міністр доходів і зборів» дыныры, він же любитель футболок за 500$, він же Лавренов.

Взагалі Лаврєнов цікавий тим, що особливо ніде не відсвічував, але завжди готовий виконати будь-яку примху окупаційного керівництва дынырийским князівством. Але погана та макака, яка не мріє стати альфа-макакою : Лавренов запустив слух у своєму «міністерстві», мовляв його скоро підвищать аж до «голови уряду» дыныры. А це означає те, що на ключових постах «керівників департаментів» «міністерства зборів і доходів» з’являться такі особистості, як : Євгенія Самохіна, женаЛавренова, вона ж неофіційна «м’ясна королева» дыныры + улюблених подружаек Самохіної

Епілог. Саме ржачне в цій ситуації те, що пересічним рабам, які працюють за їжу на окупованих, абсолютно не принципово, хто у них головний або шось в цьому роді, бо тупо крадуть всі «народні» як в останній день.Ну, так звана «ылита» дыныры зі шкіри геть лізе, щоб підвищити свою значимість і як слон на ковзанах корчить з себе «державних» діячів.

Який від цього плюс рабам, пересічним мешканцям окупації або звичайним роботяга ? Ніякого, адже від перестановки диванів бордель все одно не буде приносити прибуток. Потрібно міняти блядей, але з цим печалька — гавкати на окупованих можна без команди, а значить стан

лихоліття буде продовжуватися і погіршуватися економічна ситуація

Але є і хороші новини — біндер нема. Хоч шось таки радує недоросов. Напевно. Кінець

Фашик Донецький