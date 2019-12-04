У червоній куртці і джинсах: герцогиня Кембриджська в повсякденному луці приїхала на ферму (фото)

Радує шанувальників новим виходом у світ герцогиня Кембриджська Кетрін.

Її Високість прибула на одну з ферм в Бакінгемширі. Там має відбутися захід разом з дітьми, яким допомагає організація Family Action.

Сьогодні Кенсінгтонський палац оголосив про те, що герцогиня Кетрін стала новим патроном цієї організації. Зустріч приурочена не тільки до цієї події, але і до наближених різдвяних свят. А герцогиня так любить радувати дітей.

На захід Кетрін приїхала в червоній куртці і зеленому светрі, а також одягла джинси. У вухах у неї виблискували невеликі сережки-кільця, на обличчі був денний макіяж з акцентом на очі, а волосся, накручене хвилями.

Вчора, нагадаємо, герцогиня Кетрін відвідала прийом у Букінгемському палаці, який організувала для лідерів НАТО королева Єлизавета II. Для вечірнього виходу Кетрін обрала смарагдове сукні від Alexander McQueen.