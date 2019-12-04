Роберт Дауні-молодший неочікувано звернувся до українців (відео)

Голлівудський актор Роберт Дауні-молодший записав відеоролик зі зверненням до українців, запросивши на прем’єру фільму “Подорож доктора Дулітла” (The Voyage of Doctor Dolittle).

На початку відео Роберт Дауні-молодший просить покликати Ольгу, але не називає її прізвище, та передати, що він зіграє роль ветеринара Дуліттла.

Потім голлівудський актор додав, що разом з ним буде його друг-папуга на ім’я Полінезія, яка співає майже як соловей, але готує “такий собі” борщ. У такий спосіб зірка “Залізної людини” запросив українців на прем’єру стрічку.

Користувачі у мережі нагамаються здогадатися про яку жінку говорив Роберт. У коментарях під роликом є версія, що Дауні-молодший згадав саме Ольгу Куриленко – актрису і модель українського походження.

Додамо, Роберт Дауні-молодший зіграв ветеринара у стрічці “Подорож доктора Дулітла” (The Voyage of Doctor Dolittle). Відомо, що озвучувати тварин будуть голлівудські зірки Джон Сіна, Маріон Котіяр, Рамі Малек, Крейг Робінсон, Селена Гомес та інші. Окрім цього, у фільмі з’являться Антоніо Бандерас, Майкл Шин та Генрі Коллетт. Прем’єра “Подорож доктора Дулітла” в Україні запланована на 9 січня 2020 року.

Що відомо про серію фільмів “Доктор Дулітл”?

Історія про відомого ветеринара створена письменником Г’ю Лофтінгом. Загалом є 12 книг, які отримали шалену популярність у світі. Вперше екранізувати знаменитий сюжет взялись у 1967 році. Тоді головну роль виконав актор Рекс Харрісон, а кінострічка отримала премії Оскар за найкращу пісню та візуальні ефекти.

Вже у 1998 році у світі вийшов римейк до фільму з Едді Мерфі в головній ролі. Талановита гра та міміка актора настільки сподобалась глядачам, що кінострічка стала однією з найуспішніших. Історія знаменитого “Доктора Дулітла” не базувалася на книгах, а автори сценарію тільки запозичили ідею.

За їхнім сюжетом, головний герой змалку вмів розмовляти з тваринами, але його батько відучив це робити. Через багато років Джон Дулітл випадково збиває собаку на дорозі та повертає свій особливий дар. Чутки про лікаря, який розуміє тварин, швидко поширюються лісом, тому герой отримує багато особливих пацієнтів. Однак його робота призводить до неприємностей: доктора Дулітла запроторюють до психіатричної лікарні, а за його звільнення борються всі тварини.