Саміт НАТО ухвалив, що погрозами Північноатлантичного альянсу є «агресивні дії» Росії і міжнародний тероризм. Про це йдеться в підсумковій заяві саміту.

При цьому саміт вирішив підтримувати діалог з Росією, зміцнюючи оборону і стримування, заявив генсек організації Йенс Столтенберг.

В ході саміту альянсу також затвердив рішення про визнання космосу сферою операційної діяльності НАТО.

Саміт також закликав Китай взяти участь в майбутніх угодах по контролю над озброєннями, зазначив Столтенберг.

У 2019 президент Франції Макрон заявив, що НАТО повністю втратило координацію всередині альянсу, відбувається «смерть мозку» організації. Тим часом німецькі ЗМІ порадили президенту США Дональда Трампа покликати в НАТО Росію.