Збрехала про зґвалтування і тепер тусується з мільйонерами

Ніколи не лізу на новинні сайти пліток про зірки з тієї причини, що там завжди половина жовтяниці і піару. Але тут натрапила на одне розлучення, який мене вразив. Діана Шуригіна, знаменита по справі про ледве натягнутому згвалтуванні. З-за її показань відсидів хлопець, а в правдоподібність історії бідної Діани вірять досі небагато.



Загалом, історія стара і гнила. Відсидів хлопець нещодавно вийшов, знайти роботу не може – працює таксистом. Класна у нього життя попереду! А Діана після гучного скандалу вийшла заміж за оператора Андрія Шлянина у 2017, а вже цього літа вона скачала на Балі з 22-річним мільйонером Денисом Ребковым. Зрада? Ну, звичайно ж, так. І ось зараз вона запостила у своєму инстаграме дуже коротку, сумну і ніби шокуючу її новину про розлучення з Андрієм і своєї нової пасії.

«Я не вірю. У мене вибило мізки. Хотіла вам сказати, що зараз відчуваю, але поруч Денис (мільйонер Денис Ребров), тому не можу. Як-небудь буду одна і поболтаю з вами».

Бідна, нещасна, нібито постраждала дівчина. Якщо вона вважає, що її хтось пошкодує або погладить по голові, що, мовляв, вибрала вона в підсумку мужика гідного собі – то все це маячня собачий.

Ми всі з вами знаємо, як косо дивляться на тих, хто гуляє по руках одного мільйонера до іншого. І ясно, що «любов» там присутній тільки на постах в інсте. Ну, ось дуже рідко, коли твоєю половинкою виявляється принц на білому коні з лямом на рахунку. Все інше – лише спроба скласти з доларових купюр орігамі у вигляді сердечка.

І ось зараз, коли майже половина чморит її, що вона стрибає з одного.. мужика на іншого, тільки це підтверджує. Дівчинка, яка зробила собі гучне ім’я шляхом лютого скандалу, тепер щаслива в золотих руках юного мільйонера. Хто повірить у цю казку?

На місці мужика, я б сто разів подумала, а чи варто з такими бабами заводити стосунки. Чхнеш в її бік – і вона накатаний заяву про насильство, і сидіти тобі хмару років. Діану б за наклеп посадити в камеру, там і життя в іншому світлі заблищить. Або таку шлюшку вже нічого не виправить?