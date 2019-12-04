Члени АЛЬЯНСУ визнали Росію “агресивною” і загрожує безпеці альянсу

Головні загрози безпеці НАТО — «агресивні дії» Росії і міжнародний тероризм. Про це йдеться в Лондонській декларації, прийнятій лідерами країн-учасниць північноатлантичного альянсу за підсумками саміту, що пройшов у столиці Великобританії.

У тексті зазначено, що НАТО стикається з різними загрозами і викликами, що виникають на всіх стратегічних напрямках. При цьому загрозу для євро-атлантичної безпеки являють собою агресивні дії Росії, зазначено до декларації. НАТО продовжить вживати заходів у відповідь на розміщення РФ нових ракет середньої дальності. У той же час у тексті зазначається, що країни альянсу залишаються відкритими для діалогу і конструктивних відносин з Росією.

Повний текст декларації доступний на сайті НАТО.

За підсумками саміту також виступив прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він заявив, що учасники саміту провели чудову дискусію» з Росії. У тому числі обговорювалося, як «колективно реагувати на її дії», додав Джонсон.