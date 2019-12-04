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Трамп: Нафту в Сирії стала нашою, і ми будемо з нею робити, що захочемо

04.12.2019

Трамп: Нефть в Сирии стала нашей, и мы будем с ней делать, что захотим

США повністю взяли під свій контроль нафтогазові родовища, які раніше захопила терористичне угрупування «Ісламська держава» (заборонена в РФ). Про це заявив американський лідер Дональд Трамп.

«Бойовики намагалися зберегти контроль над нафтою, а тепер її повністю контролюємо ми… Нафта у нас, і ми можемо робити з нею, що хочемо», — відзначив президент, передає Daily Express.

Раніше в Держдепартаменті повідомили, що нафта на сході Сирії добувають і використовують місцеві влади під наглядом американських військових. Доходи від продажу нафти на цій території колись були головним джерелом доходу терористів ІГ.

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