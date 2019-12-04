У Миколаєві митники допомагали компаніям за схемами Альперіна

Співробітників Миколаївської митниці підозрюють у зловживанні службовим становищем і недбалості, що завдали збитку державі майже на 800 тис. гривень. Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів провадження ч. 2 ст. 364 КК.

По митній декларації, надісланої в Миколаївську митницю подали до митного оформлення: мінеральне добриво. Мова йде про аміачної селітрі (нітрат амонію), масова частка азоту становить 33,35% — 1547440 кг, у вигляді гранул торгової марки TOROS, що надійшов на адресу компанії «СТРАБИС – АГРО».

При проведенні контролю правильності визначення митної вартості, які митники вимагали додаткові документи. Однак, митниця не визнала заявлену декларантом митну вартість товару та прийняла рішення про її коригування митної вартості.

При цьому, товар випустили у вільний обіг з наданням фінансових гарантій. Підприємство сплатило всі передбачені митні платежі, у тому числі 798,3 тис. гривень згідно з рішенням про коригування митної вартості.

В кінці листопада фірма «СТРАБИС-АГРО» звернулася з заявою про скасування і визнання недійсним рішення про коригування митної вартості, з наданням додаткових документів. Рішення про коригування митної вартості скасували, а фінансів гарантію в розмірі 789,3 тис. гривень зарахували на депозитний рахунок майбутніх платежів «СТРАБИС-АГРО».

Робоча група, за результатами проведеного аналізу наданих митницею документів встановила, що в копії митної декларації країни відправлення вказані інші умови постачання і вартість, ніж у поданих до митного оформлення документах. Незважаючи на відмінності, співробітники митниці визнали заявлену декларантом митну вартість, скасували рішення про коригування і відшкодували фінансову гарантію.

Так, співробітники митниці не встановили справжність документів, що призвело до втрат бюджету на 789,3 тис. гривень у вигляді ненадходження митних платежів.

Крім того, правоохоронці встановили, аналогічні випадки в період 2018-2019 років. Нагадаємо, що за такою ж схемою діяли і компанії одеського контрабандиста Вадима Альперіна.

Суд надав слідчому ДБР тимчасовий доступ до документів, а також листів ДП «Держзовнішінформу» на адресу «Страбис — Агро», програмним модулям інформаційного комплексу автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор», технічних засобів відеофіксації процедур митного контролю в підрозділах Миколаївської митниці ГФС, в тому числі накопичувачі інформації та відповідні флеш-карти з відеозаписами.

Компанія «Страбис-Агро» заснована в 2008 році в Києві з статутним капіталом 9 млн гривень і спеціалізується на оптовою торгівлею хімпродукції. Засновниками компанії є Володимир Бисага ( 99,4%), Сергій Супрунов (0,28%) і Марія Бисага (0,28%).