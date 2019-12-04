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Я вас знайду: Усик пригрозив фанатам за критику свого іміджу (відео)

04.12.2019

Дебютант суперважкої ваги Олександр Усик відреагував погрозами на коментарі користувачів Instagram, яким не сподобався його наряд.

Днями Усик зі своєю командою відвідав Монако, звідки поділився з підписниками в Instagram фото, яке викликало неоднозначну реакцію. Деякі фанати почали писати образливі коментарі, висміявши спортсмена і його товаришів за їх вбрання.

 

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#usyk #usyk17 #monaco #akblapin #lomus

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 30 Ноя 2019 в 3:30 PST

 

“Усик схожий на клоуна в цьому прикиді”, “А ваших розмірів не було?”, “Саня, заправ сорочку!”, “Ох і стиль… Колгосп суцільний. В сусіднє село на дискотеку в самий раз!”, “Як колгоспники на танці вбралися”, – написали підписники.

У свою чергу Олександр Усик не міг не відреагувати на неприємні висловлювання, звернувшись до фанатів в прямому ефірі в соціальній мережі.

“Хлопці, хочу висловити невдоволення з приводу свого останнього посту. Людям не сподобався наш стиль. Не всім, звичайно – багатьом подобається. Знаєте, що я вам хочу сказати? Ідіть гуляйте! Ми були у такому стилі у Монако, у казино. Ті, хто незадоволений – пишіть у лічку, я відповім, тільки не виставляйте потім в Instagram, що я вам погано відповів. Хочете поспілкуватися – давайте поспілкуємося”, – сказав Усик.

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