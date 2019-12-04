На станции киевского метро растут сталагмиты (фото)

Минеральные наросты срезает специальная бригада и вывозит их из подземки

На станции-призраке киевского метрополитена “Львовская брама” растут сталагмиты – это натечные минеральные образования, растущие в виде конусов и столбов прямо на бетонном полу станции в ее центральном зале. Росту минералов способствует высокая влажность и пещерный климат. Своды станции покрыты мощными бетонными кольцами, но сквозь них сочится влага. Станция расположена на глубине более 80 метров от поверхности.

Фото: “Сегодня”/Игорь Рец

На потолке недостроенной станции видны “латки” в виде кусков металла, которые должны останавливать течь. Напомним, что в таком виде эта станция находится с 1996 года, когда было заморожено ее строительство. А начали строить станцию еще в далеком 1991 году.

Фото: “Сегодня”/Игорь Рец

Сейчас станция-призрак напоминает пещеру из бетона. Более того, тут растут сталагмиты. В главном зале мы насчитали их несколько штук. Некоторые из минералов достигают в высоту 16-20 сантиметров и покрылись цветом ржавчины. На полу видны белые точки размером с яблоко. Это места, где отростки уже срубили рабочие, но, видимо, в полутьме уничтожить смогли не всех.

Фото: “Сегодня”/Игорь Рец

“Их тут много. Видите белые точки на полу? Это уже срубленные отростки. С этими наростами борются сотрудники нашей службы. Они приезжают раза три-четыре в месяц и оббивают сталагмиты молотками, а также вывозят их со станции на мотовозе. Если бы этого не делали, тут уже невозможно было бы пройти – был бы лес больших столбов из минералов. И, наверное, появились бы сталактиты, которые растут с потолка. Это солевые образования. На недостроенной станции подходящие условия для их роста. А это очень опасно, за такую “сосульку” можно зацепиться, упасть и покалечиться”, – рассказывает нам одна из сотрудниц станции.

Фото: “Сегодня”/Игорь Рец

Кстати, некоторые отростки растут на стенах и потолке станции, но они меньших размеров. Если власти затянут работы по достройке станции “Львовская брама”, то она может превратиться в настоящую пещеру.