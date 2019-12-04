Николь Кидман откровенно рассказала о потере в семье

Николь Кидман рассказала, как пережила потерю отца

Популярная актриса, певица и продюсер Николь Кидман откровенно рассказала о потере отца.

Об этом сообщает Киноафиша.

В 2014 году не стало отца актрисы – Энтони. Он умер от инфаркта. Кидман долго не могла осознать и смериться с утратой в семье.

Спустя год после смерти отца, Николь предложили сыграть главную роль в спектакле «Фотография 51». У девушки был образ женщины-биофизика Розалинды Франклин, которая внесла определенный вклад в исследование структуры ДНК. По словам Николь Кидман, для нее это была значимая роль, ведь ее отец был ученым.

Отметим, что Николь Кидман является лауреатом премии «Оскар» 2003 года за роль Вирджинии Вулф. Также она обладательница именной звезды на Голливудской «Аллеи Славы».

Актриса играла главную роль в фильме «Мертвый штиль» режиссера Филлипа Нойса. Также за ней последовала роль в картине «Дни грома» (1990), ставшая поворотной не только в кинематографической судьбе, но и в личной жизни актрисы.

Роман с Томом Крузом из фильма перетек в реальную жизнь и закончился свадьбой. Долгое время брак Кидман и Круз считался идеальным для Голливуда. Их семейная идиллия омрачалась только отсутствием детей. Это продолжалось до тех пор, пока эта проблема не была решена усыновлением двух ребятишек.

Ее творческую жизнь крайне поменяла роль куртизанки Сатин в музыкальном фильме «Мулен Руж». Критики восторженно комментировали фильм, в котором Кидман и ее напарник Юэн Макгрегор исполнили самостоятельно песни. Именно за участие в этом фильме Николь получила долгожданный “Оскар”.

Кидман относится к тем актрисам, которые наряду с успешной фильмографией имеют массу предложений от рекламодателей. Так, в середине нулевых телезвезда стала амбассадором бренда “Шанель № 5”. Ролик стал самым дорогим в истории рекламы. За съемки актриса получила $ 4 млн.

Кидман не только отменная актриса, но и неплохая писательница. За время творческой карьеры актрисы, у Николь накопилось немало литературного материала, из которого она решила сделать автобиографию. В нем она приоткрыла тайны семейной жизни с Томом Крузом.