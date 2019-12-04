Судмедекспертиза встановила, що підлітка з Прилук не збивав поїзд

Смерть 14-річного Дениса Чаленко з Прилук настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми і пошкодження головного мозку. Про це свідчить висновок судово-медичної експертизи, оголошене начальником Головного слідчого управління Нацполиции Максимом Цуцкірідзе на брифінгу.

Судмедекспертиза проводилася в Києві. Згідно з її результатами, Денис помер від черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа, особи і пошкодження головного мозку. Однак ключовим висновком є те, що на тілі підлітка немає травми від ударів предметами, руками чи ногами, а також відсутні ушкодження, які могли б виникнути при наїзді поїзда.

Цуцкірідзе підтвердив, що це повністю спростовує версію про загибель дитини в результаті наїзду локомотива.

Крім цього, судовий експерт при розтині виявив 0,74 проміле алкоголю в печінці і нирках підлітка, а в його крові – кофеїн, можливо із-за вживання енергетичних напоїв або кави. Це уточнять в експерта під час допиту.

У поліції додали, що одна з судових експертиз спростовує інформацію про знаходження під нігтями Дениса епітелію чужої шкіри.

Цуцкірідзе підкреслив, що в даний час правоохоронці активно співпрацюють з родичами хлопчика і їх адвокатом. У справі заплановано проведення ще кількох експертиз.

«Також ми чекаємо від родичів загиблого домашній комп’ютер хлопчика — ця техніка нам потрібна для проведення відповідних слідчих дій», — Максим Цуцкірідзе.

Нагадаємо, що тіло підлітка знайшли на залізничних коліях в Прилуках 29 жовтня. Поліцейські спочатку заявили, що хлопчика збив локомотив, але машиніст заперечував. За його словами, Денис на той момент був вже мертвий.

Місцеві жителі запідозрили поліцейських в упередженому розслідуванні і влаштували акцію протесту під будівлею поліції в Прилуках. Вони вимагали об’єктивно розслідувати смерть підлітка. Після цього був відсторонений глава місцевої поліції.