Порошенко, Тимошенко і Вакарчук закликають українців на Майдан перед зустріччю Нормандської

“Європейська солідарність”, “Голос” і “Батьківщина” закликали в Раді всіх небайдужих українців вийти в неділю, 8 грудня, на масову протестну акцію в центр Києва.

Відповідне звернення з підписами лідерів політсил Петра Порошенка (“Євросолідарність”), Святослава Вакарчука (“Голос”) та Юлії Тимошенко (“Батьківщина”) на сторінці у соцмережі Facebook оприлюднив народний депутат від “Євросолідарності” Андрій Парубій.

“Українці! Враховуючи доленосні виклики, які сьогодні стоять перед Україною, напередодні Нормандської зустрічі необхідно нагадати владі про “червоних лініях” – вимоги українського народу, які ніхто не має права проігнорувати”, – йдеться в опублікованому зверненні.