В Ісландії запустили онлайн-карту для мандрівників

Карта розміщена на ресурсі safetravel.is і оновлюється в режимі реального часу.
Карта включає набір значків, клікнувши за яким можна отримати інформацію про ситуацію в регіоні.
Планується, що ця карта підвищить безпеку туристів в Ісландії. Це особливо важливо в країні, де умови подорожі можуть раптово дуже різко змінитися.
Експрес-інформація по країні
Ісландія – острівна держава, розташована у північній частині Атлантичного океану.
Прапор
Герб
Столиця – Рейк’явік
Найбільші міста: Рейк’явік, Коупавоґур, Хабнарфьордюр, Акюрейрі
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 103 125 км2 (105-я в світі)
Населення – 317,35 тис. чол. (177-я в світі)
Офіційна мова – ісландська
Релігія – лютеранство
ІЛР – 0,899 (16-я в світі)
ВВП – $17,03 млрд (113-я в світі)
Валюта – ісландська крона
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», створена онлайн-карта швидкості зростання населення міст світу. На карту потрапили 500 міст, населення яких перевищує мільйон чоловік.
За матеріалами Delfi.ee
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