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В Ісландії запустили онлайн-карту для мандрівників

04.12.2019

Карта розміщена на ресурсі safetravel.is і оновлюється в режимі реального часу.

Карта включає набір значків, клікнувши за яким можна отримати інформацію про ситуацію в регіоні.

Планується, що ця карта підвищить безпеку туристів в Ісландії. Це особливо важливо в країні, де умови подорожі можуть раптово дуже різко змінитися.

Експрес-інформація по країні

Ісландія – острівна держава, розташована у північній частині Атлантичного океану.

 

Прапор

Герб

 

Столиця – Рейк’явік

Найбільші міста: Рейк’явік, Коупавоґур, Хабнарфьордюр, Акюрейрі

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 103 125 км2 (105-я в світі)

Населення – 317,35 тис. чол. (177-я в світі)

Офіційна мова – ісландська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,899 (16-я в світі)

ВВП – $17,03 млрд (113-я в світі)

Валюта – ісландська крона

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», створена онлайн-карта швидкості зростання населення міст світу. На карту потрапили 500 міст, населення яких перевищує мільйон чоловік.

За матеріалами Delfi.ee

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