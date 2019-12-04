«Дал лапку» и поздоровался с хозяйкой: Котенок скопировал поведение собаки и умилил Сеть

Милый котик, который еще и «дает лапку» – это верный рецепт для умиления.

Об этом пишет Ридус.

Девушка по имени Чарли Шредер показала, как ее любят котенок Ральфи и пес Херли. Животные встречают хозяйку одинаково: вначале пес «дает пять» девушке, а затем и котенок скопировал поведение собаки.

Момент, в котором котенок «дает лапу» хозяйке, обязательно вызовет у вас «оууууу» от умиления.

Но стоит сказать, что коты более своенравные: котенок скопировал поведение собаки после нескольких просьб. Песик же сразу был «хорошим мальчиком».