Омбудсманка розповіла, як росіяни знущаються із політв’язня Якименка

Людмила Денісова заявила, що до незаконно засудженого й утримуваного в Росії активіста Автомайдану Володимира Якименка застосовують фізичне насильство й відмовляють у наданні медичної допомоги.

Уповноважена Верховної Ради із прав людини зазначила, що стан здоров’я кремлівського бранця суттєво погіршився, зокрема він потерпає від болю в животі та ключиці, а також має проблеми із зубами.

«Попри наявні проблеми зі здоров ям, медичні працівники пенітенціарної установи не надають необхідної допомоги нашому співгромадянинові, – наголосила Денісова. – Більше того, громадянина України під тиском змусили підписати відмову від повного медичного обстеження».

За інформацією омбудсманки, тюремники застосовують до політв’язня фізичне насильство: «Завдають ударів по нирках, виводять на вулицю за мінусової температури та змушують роздягатися догола, після чого починають проводити тривалий огляд особистих речей». При цьому Денісова наголошує, що є факт упередженого ставлення до Якименка через його громадянство.

Попри те, що бранець Кремля не забезпечений відповідним сезонові та кліматичним умовам одягом, адміністрація колонії без пояснення причин не дозволила політв’язневій дружині надіслати чоловікові посилу з теплими речами й ліками. Більше того – через те, що Якименкові бачили взуття, яке не підходить йому за розміром, він травмував ноги.

Омбудсманка закликала свою російську колегу Тетяну Москалькову в найкороштий термін ужити заходів щодо проведення повного медичного обстеження кремлівського бранця, за результатами якого надати йому необхідну медичну допомогу.

Також Людмила Денісова звернулася до радника-посланника, тимчасово повіреного України у справах України в РФ Василя Покотила із проханням терміново перевірити умови утримання політв’язня та забезпечити Володимира Якименка належною консульсько-правовою допомогою.