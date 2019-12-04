В СБУ не можуть визначитися з обшуками в київському офісі Медведчука

Сьогодні, 4 грудня, два депутати від “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Чорний і Ренат Кузьмін заявили про обшуки, які СБУ проводить у київському офісі Віктора Медведчука.

Після цього агентство РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Служби безпеки України Олену Гитлянскую заявило, що вона підтвердила факт слідчих дій в офісі Медведчука і додала, що СБУ поки не може сказати, в рамках якої кримінальної справи проводяться слідчі дії.

Через деякий час Гітлянську оновила свій статус і повідомила, що обшук дійсно проводили. В СБУ повідомили, що слідчі дії проходили в охоронній фірмі, але, на відміну від Гитлянской, її не називали.