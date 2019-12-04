Німеччина може ввести санкції проти Росії

Уряд канцлера Німеччини Ангели Меркель може ввести дипломатичні або інші санкції відносно Росії, в разі якщо з’являться докази того, що вбивство громадянина Грузії в Берліні в серпні пов’язане з російським державою, пише WSJ.

За даними видання, результати розслідування можуть поставити під загрозу тісне партнерство Москви і Берліна в області енергетики.

Так, джерело газети в прокуратурі, знайомий з ходом розслідування гучного вбивства, повідомив, що, на думку слідчих, вони визначилися з особистістю підозрюваного, який “може бути пов’язаний” з Росією. Зазначається, що найближчим часом справу буде передано федеральному прокурору, який займається справами, що стосуються національної безпеки.

У серпні поточного року невідомий велосипедист застрелив людину в берлінському районі Моабит. Чоловік помер на місці. Убитий виявився громадянином Грузії, за підозрою у його вбивстві затримали росіянина.

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, справа про вбивство не пов’язане з російським державою та офіційними органами.