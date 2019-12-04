Реконструкція столичного парку “Кіото” імовірно збагатила шахраїв на 50 млн гривень

Головне управління Нацполиции Києва підозрює, що КП “Киевгорразвитие” в 2018 році за попередньою змовою з якимись особами вивело в тіньовий сектор економіки понад 50 млн бюджетних гривень. Є дані про те, що ці кошти були розподілені між усіма учасниками схеми та переведені в готівку. Очевидно, йдеться про реконструкції парку “Кіото” у Деснянському районі Києва, за яку КП “Киевгорразвитие” в 2017-2018 роках заплатило ТОВ “БК “Куб” понад 96 млн гривень.

Як стало відомо KV, ухвалою від 14 листопада 2019 року Голосіївський районний суд Києва надав слідчим Нацполиции Києва право на доступ до документів, які знаходяться у володінні Державної казначейської служби – інформації про рух коштів на рахунках ТОВ “БК “Куб”(*) (справа №752/23234/19).

Виявляється, 22 березня 2019 року Головним управлінням Нациполиции Києва до ЄРДР внесено відомості про відкриття кримінального провадження №42019100000000205 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах або групою осіб.

Слідство встановило, що в 2018 році посадові особи КП “Київський центр розвитку міського середовища” (КП “Киевгорразвитие”(**) спільно з власниками низки комерційних структур привласнили державні кошти, передбачені на виконання програм розвитку об’єктів соціальної інфраструктури. Нацполиция вважає, що посадові особи КП у змові з іншими особами незаконно вивели в “тіньовий” сектор економіки держави понад 50 млн гривень, чим завдали державі збитків в особливо великих розмірах. Відзначається, що в подальшому ці кошти були розподілені між учасниками схеми.

Витяг з матеріалів кримінальної справи

Схоже, мова йде саме про співробітництво КП “Киевгорразвитие” та ТОВ “БК” Куб” при реконструкції парку “Кіото” у Деснянському районі Києва. В період з 2017 по 2018 рік КП “Киевгорразвитие” двічі замовляла у цій компанії послуги з реконструкції парку “Кіото”: другої та третьої черги. По сукупності на ці цілі було виділено понад 96 млн гривень зі столичного бюджету.

В ході розслідування кримінального провадження Нацполиции Києва знадобився доступ до документів, які знаходяться у володінні Державної казначейської служби – інформації про рух коштів на рахунках ТОВ “БК “Куб”. З відповідним клопотанням до суду звернувся слідчий Євген Теліус: він вказав, що ці банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані в якості речових доказів. 14 листопада 2019 року суддя Голосіївського районного суду Києва Максим Шкирай відповідне клопотання задовольнив.

Зазначимо, 15 листопада 2019 року Євген Теліус також клопотав про надання доступу до банківських осередків ряду осіб, що перебувають у власності Національного банку України. Слідчий мотивував відповідну необхідність тим, що кошти, які були перераховані з розрахункових рахунків КП “Киевгорразвитие” на користь підприємств з ознаками фіктивності, в подальшому були зняті і зберігаються в індивідуальних банківських скриньках, які орендуються зазначеними особами. Це клопотання суддя відхилив.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ “БК “Куб” зі статутним капіталом 40 тис. гривень було засновано в 2007 році. Його керівником з 17 березня 2008 року значився Сергій Брижко. Однак, 19 лютого 2019 року всі активи фірми, а також посаду директора перейшли до нікому Руслану Русану. На людину з аналогічним ПІБ зареєстровано кілька десятків компаній, хоча про нього самому даних у відкритому доступі немає.

Система Youcontrol також звертає увагу на те, що за останні 3 роки кількість судових справ, пов’язаних з ТОВ “БК “Куб”, досягло 85. При цьому, 74 з них – кримінальні. Відзначимо, в кінці 2017 року громадський активіст Костянтин Піонтковський заявляв, що ТОВ “БК “Куб” є компанією-посередником. За його словами, на балансі цієї фірми знаходяться лише рулетка, тачка садова, дриль та 6 чоловік персоналу

Нагадаємо, на початку 2019 року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міськдержадміністрації (КМДА) перевірив, як КП “Киевгорразвитие” в період з листопада 2016 року по липень 2018 роки виконувало роботи з реконструкції парку “Кіото” у Деснянському районі Києва. З’ясувалося, що корупційний зговір цього КП з ТОВ “БК “Куб” позбавив бюджет Києва як мінімум 11,43 млн гривень.

Як вже повідомляла KV, в 2017 році було відкрито схоже кримінальну справу. Слідство встановило, що в той період КП “Киевгорразвитие” провело тендер на другу чергу реконструкції парку “Кіото” у Деснянському районі вартістю 49 млн гривень. Згідно з матеріалами справи, на момент організації тендеру плановані роботи вже фактично виконані. Підрядник – ТОВ “БК “Куб”.

При цьому КП “Киевгорразвитие” – не єдиний спільник ТОВ “БК “Куб”. Ця фірма фігурує і в безлічі інших кримінальних справах, пов’язаних зі столичними ДО і КП. Так, З 2016 по 2018 рік КО “Київзеленбуд” замовило у ТОВ “БК “Куб” та КП по утриманню зелених насаджень (СЗН) Святошинського району Києва роботи з ремонту та озеленення парку імені Генерала Потапова в Святошинському районі Києва майже на 5 млн гривень. У липні 2019 року правоохоронні органи запідозрили КО “Київзеленбуд” у можливому присвоєння коштів при проведенні цих робіт.

З 2015 року по 16 липня 2018 року КП “Киевгорразвитие” керував Денис Півнєв (на фото). З 17 липня 2018 року по 17 липня 2019 року посаду директора КП обіймав Станіслав Дьомін. З 17 липня 2019 року КП “Киевгорразвитие” керує Наталя Гричина.

КиевVласть