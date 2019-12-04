В Амстердамі готові винести вердикт по стягненню боргу з Газпрому

В Амстердамі закінчилися слухання про визнання і примусового виконання рішення Газпромом Стокгольмського арбітражу. Про це у Facebook повідомив директор групи НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, передає УНН.

«Закінчили слухання в Амстердамі про визнання і примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу», — написав Вітренко.

Він нагадав, що за цим рішенням Газпром тепер повинен заплатити Нафтогазу близько 3 млрд доларів.

«Наша оцінка — слухання пройшли успішно для нас, і тому ми очікуємо позитивного рішення суду, яке дозволить нам приступити до реалізації активів Газпрому, які ми до цього успішно заарештували. Суд визначив очікувану дату винесення рішення — 25 лютого 2020 року», — повідомив директор групи НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, раніше Вітренко повідомляв, що в разі, якщо слухання пройдуть успішно, «Нафтогаз» зможе почати отримувати кошти вже з квітня наступного року.