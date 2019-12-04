Поліція Аахена “відхрестилася” від затримання екс-нардепа Онищенко

Поліція німецького міста Аахен не має інформації про затримання колишнього народного депутата Верховної Ради України Олександра Онищенка. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення “НВ” з посиланням на DW і прес-службу відомства, співробітників поліції міста такого затримання не проводили.

Напередодні в поліції Аахена нібито підтвердили затримання Онищенко. Однак незабаром з’ясувалося, що мова йшла про затримання іншої людини.

Крім того, про відсутність затриманого з таким ім’ям DW повідомили і у Федеральній поліції Німеччини. Вона відповідає за прикордонний контроль і так само працює в Аахені, розташованому на кордоні з Бельгією і Нідерландами.