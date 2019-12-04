Михайло Подоляк: “Лохи знову оплатять”

Програма «Повертайся і залишайся», що передбачає видачу нашим трудовим мігрантам кредитів у 1,5 млн грн під 5 або 9% на п’ять років, тільки на перший погляд нешкідлива і багатообіцяюча.

Насправді вона – одна з цілої низки дивних ініціатив, які повинні… остаточно поховати проект адекватного держави. Поряд з черговим «кошмариньем» реального дрібного бізнесу, вбивства Фопів, донарахуванням всім працюючим податків і наданням великого (читай – олігархічному) бізнесу нових ефективних адмін/інструментів…

… Як би це м’якше сказати. Я розумію, що при певному рівні інтелекту, за життя можна скакати життєрадісно і з легким присмаком презентаційної придуркуватості). І отримувати щире задоволення від власних утопічних прожектів. Тим більше, що такі хлопці гостро відчувають собі подібних і швидко збиваються в монолітні ініціативні групи)…

Тим не менш. Держава має оплачувати свої забаганки, популістські ініціативи лише з профіту. По складах: з про-фі-та. Тобто воно спочатку створює умови, за яких суспільство заробляє, робить кар’єри, отримує стабільний особистий дохід. На цьому зростанні ефективна держава також отримує дохід. І от коли у нього утворюється надлишок коштів, що не треба витрачати на обов’язкові речі – дороги, бюджетні школи/лікарні, інфраструктуру, соціальні виплати і безпека, тоді воно має право придумувати свої пекельні хотілки. Ну щоб сподобатися якомога більшій кількості власних громадян, що насолоджуються життям в такому приголомшливому (по сервісу і якості) державі…

… Ще раз. Держава, в особі вкрай обдарованих персонажів, не придумує сто перший спосіб «раздоить» працюючий бізнес, не відкриває через силовиків темряву кримінальних справ для шантажу цього бізнесу, а починає отримувати дохід з зростання приватних бізнесів. І тільки після цього він отримує право витрачати ці гроші на фестивалі вишиванок, культурні фонди, зйомки фільмів. І тим більше фінансувати аферные проекти «даємо кредити тим, хто повернувся з полуничних полів». Чому? Тому що ті, хто тут залишилися – орють, платять податки і претендують тільки на захмарний, дорогий кредит. А ось ті, хто за хитрості або від безнадії поїхав, претендують на кредит дешевий….

Держава явно хоче за чужий рахунок, за рахунок суцільних дефіцитів (у нас вкрай погано з інфраструктурою і тим більше з вуличною безпекою) оплачувати свої примітивні хотілки. До чого це призведе? Безумовно, до чергової фінансової піраміди, зростанню тих же дефіцитів за ключовими статтями, кредитовій корупції. А також до чергового суспільного роздратування, невдоволення, до відмови платити за того хлопця. Бажано вже зрозуміти, що держава – це не особиста контора для перерозподілу чужих грошей на свій розсуд. Держава – це, насамперед, адекватні правила гри, комфортне середовище для ініціатив громадян. Ну чому ці юнаки виявилися такими дрімучими особинами?)…

Михайло Подоляк