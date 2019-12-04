Морвокзал Одеси хочуть віддати в концесію разом з готелем

Готель “Одеса” у складі єдиного майнового комплексу з морським вокзалом хочуть передати в концесію, заявив на прес-конференції новий керівник ДП “Одеський МТП” Олексій Мясковський.

Як пояснив Мясковський, 80% в готелі належить державі (балансоутримувач – ДП “Одеський порт”), а 20% – приватної компанії.

“Одеса” була виведена з експлуатації в 2011 році. За попередніми оцінками, на відновлення роботи готелю необхідно не менше 200 млн гривень. Таких коштів у підприємства немає”, – сказав керівник ДП.

На думку Мясковского, найкращий вихід – передати готель у користування приватному інвестору.

“Зараз дирекція ДП ОМТП спільно з ДП “АМПУ” розробляють пропозицію про передачу готелю у складі єдиного майнового комплексу з морським вокзалом в концесію”, – повідомив він.