«Ви круті»: українські патріоти відправили «сюрприз» в Донецьк

Напередодні Дня Збройних сил України, який відзначається 6 грудня, українські патріоти на Донбасі відправили на непідконтрольну Україні частина Донеччини вітальні листівки з допомогою повітряних куль. Про це повідомив у своєму Twitter користувач під ніком Скажений Оскар.

Він опублікував знімки, на яких показані листівки жовто-блакитні листівки з символікою ВСУ. Посилка з листівками була упакована в картонний ящик, до якого прив’язали наповнені гелієм повітряні кулі. У коментарі до фото користувач написав:

«Полетіли листівки в Донецьк».

У коментарях до посту користувачі захопилися вчинком активістів і підтримали їх ініціативу.