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Пропагандистка Скабеева додзвонилася до Зеленського, а він відмовився з нею говорити

04.12.2019

Російська пропагандистка Ольга Скабеева зателефонувала президенту України Володимиру Зеленському, однак той не захотів з нею говорити.

«Я завжди перериваюся, коли якісь бесіди. Тому що думаю, мало, що у кого-то сталося і сталося. І, оскільки я розумію, що у вас нічого не сталося і не сталося, ні з вашими близькими і рідними, я тоді, вибачте, продовжу спілкування з колегами», – сказав Зеленський.

Після того, як український президент поклав трубку, Скабеева заявила, що хоче записати з ним інтерв’ю, проте прес-служба не допускає цього.

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