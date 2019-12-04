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Депутат, вигнаний з “Слуги Народу”, виступив проти “драконівських” поправок до законів про ФОПах, за які сам же голосував

04.12.2019

Народний депутат України Антон Поляків, голосував за поправки до законів №1053-1 і №1073, суттєво ускладнюють роботу Фопів, різко змінив свою позицію і виступив проти підтриманих раніше поправок.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів під час і після прес-конференції “#SaveФОП/#ЗащитиФОП” за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

На питання журналіста про те, чому Антон Поляків голосував за поправки до закону №1053-1 – депутат заявив, що не робив цього, а інформація є “відвертою помилкою”.

Однак, судячи з інформації, розміщеної на сайті Верховної Ради – депутат був одним з тих, хто підтримав скандальні поправки. Крім того Поляків підтримав і поправки до другого законопроекту №1073, впроваджує РРО для Фопів.

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