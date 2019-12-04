ФСБ намагалася завербувати жителя Маріуполя

Співробітники Служби безпеки України викрили спробу залучення мешканця Маріуполя до співробітництва з російськими спецслужбами.

Про це у середу, 4 грудня, повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники ФСБ вербували українця, коли тій перебував у Росії на заробітках. Шляхом залякування, шантажу та психологічного тиску чоловіка змусили піти на злочин.

“Російський “куратор” поставивши заробітчанину завдання збирати інформацію про місця розташування і чисельність особового складу військових тренувальних таборів ЗС України та добровольчих батальйонів.

Особливу увагу українець повинен був приділяти частинам, розташованим в прикордонних районах. Окремо він повинен був збирати дані про діяльність підрозділів СБУ”, – повідомили в СБУ.

Після повернення додому чоловік усвідомив негативні наслідки співпраці і звернувся до співробітників Служби безпеки України. У спецслужби також зазначили, що чоловік був звільнений судом від кримінальної відповідальності, адже не виконував завдань російської спецслужб і добровільно заявив співробітникам СБУ про залучення до співпраці.

Крім того, СБУ також розказала про підозру у шпигунстві полковнику ФСБ по Свердловській області Горохову Петру Володимировичу, який і вербував маріупольця.