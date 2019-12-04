«Під рило я! Один раз не Алькатрас!» 95 Квартал поглумився над Ляшко

Артист студії «Квартал 95» Юрій Великий спародіював скандального політика Олега Ляшка.

За сюжетом сатиричної сценки головний український «радикал» виявляється за ґратами і починає комічну бесіду зі співкамерниками.

Місяць тому Олег Ляшко затіяв бійку з головою парламентського комітету з енергетики Андрієм Герусом. У зв’язку з цим ініціатора бійки оголосили підозра у нападі на депутата «Слуги народу» Геруса.

У новій пародії «кварталівці» пофантазувати про те, що чекає Ляшко у в’язниці.

«Я багато кого знаю. Вітю Ростовського, Беню Дніпровського, Петю Мальдівського Юру Картавого», — говорить «Ляшко».

Далі він називає особа Геруса «свиняче рило» і розповідає, як його бив.

«І прямо там давши йому! Під рило я!», — хвалиться «Ляшко».