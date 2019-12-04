Гострий перець продовжує життя

Активність чутливих нейронів часто буває пов’язана з тривалістю життя. Про це свідчить безліч експериментів на тварин: наприклад, активність смакових нейронів у нематод зводить нанівець ефект від обмеження калорій.

У числі стимулів, які можуть впливати на довголіття, є і больові, зокрема, капсаїцин, гострий компонент перцю чилі. І біль, і гострий смак тварини відчувають з допомогою одних і тих же рецепторів. Відомо, що навіть у людини любов до гострої їжі пов’язана зі зниженим ризиком смерті, проте точні механізми цього поки не встановлені. Неясно, безпосередньо чи капсаїцин впливає на здоров’я людини або ж любов до гострої їжі пов’язана з якимись іншими, більш важливими особливостями способу життя.

Цзе Шень разом з колегами з Університету Дяньцзы в Гуанчжоу досліджували дію капсаїцину на повсякденну активність мух-дрозофіл, щоб визначити, на які саме елементи їх життєдіяльності він може впливати.

Експрес-інформація по країні

Китай (Китайська Народна Республіка) – держава у Східній Азії.

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Столиця – Пекін

Найбільші міста: Чунцін, Шанхай, Пекін, Тяньцзінь, Гуанчжоу, Гонконг, Шеньчжень

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 9 596 960 км2 (3-я в світі)

Населення – 1,375 млрд чол. (1-я в світі)

Офіційна мова – китайська

ІЛР – 0,727 (90-я в світі)

ВВП – $10,35 трлн (2-я в світі)

Валюта – юань

Межує з КНДР, Росією, Монголією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Афганістаном, Пакистаном, Індією, Непалом, Бутаном, М’янмою, Лаосом, В’єтнамом

Для початку вони спробували визначити оптимальну концентрацію капсаїцину. Вони годували мух протягом 10 днів різними дозами речовини, але ефект помітили тільки від мінімальної кількості: концентрації в 1×10-10 моль/літр продовжили життя дрозофіл на 15,3 відсотка. Правда, це спрацювало тільки у самок на самців капсаїцин дії не надав.

Учені перевірили, чи пов’язаний цей ефект з кількістю споживаної їжі — для цього вони годували мух їжею з блакитним барвником, а потім підраховували його концентрацію в тканинах. Але в цьому експерименті вони не виявили суттєвих відмінностей (p < 0,05) від звичайної поведінки тварин.

Потім дослідники підрахували, скільки яєць самки відкладали мух, оскільки у деяких тварин підвищення тривалості життя може бути пов’язано з перерозподілом ресурсів: чим менше вони витрачають на потомство, тим довше живуть. Однак і плодючість самок виявилася не відрізняється від контрольної групи.

Автори роботи не знайшли відмінностей і в інших аспектах життя мух: і самки, і самці, незалежно від того, отримували вони капсаїцин чи ні, однаково виживали під дією стресових факторів (нагрівання, висушування, голодування, обробка перекисом). Також вони були в однаковій мірі фізично активні — це перевіряли, злегка притискаючи мух до дна посудини і засікаючи, за який час вони злетять вгору.

Єдина зміна, що вченим вдалося зафіксувати на рівні денної активності тварин: самки під дією капсаїцину протягом дня пересувалися менше, ніж зазвичай. З цього дослідники зробили висновок, що дія капсаїцину може бути опосередкована економією ресурсів.

Автори роботи не проводили експериментів, які дозволили б їм з’ясувати, чому цей ефект відтворюється тільки на самках. Тим не менш, у багатьох видів тварин самки в середньому живуть довше самців, тому можна припустити, що у мух вони можуть бути більш чутливі до дії зовнішніх стимулів на їх обмін речовин.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», землерийки їдять перець чилі дюжинами: зоологи пояснили чому. Виявляється, особливість генів притуплює чутливість до пекучому алкалоиду.

За матеріалами Nplus1

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