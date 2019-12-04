У Telegram знайшли уразливість, яка дозволяє шахраям отримувати доступ до особистої листуванні

В інтернет-месенджері Telegram виявили вразливість, яка дозволяє стороннім особам отримати доступ до чужого листуванні. Про це заявили в компанії Group-IB, яка спеціалізується на запобігання кібератак.

У компанію надійшли скарги від декількох російських бізнесменів, які заявили, що невідомі змогли отримати доступ до їх листуванні в Telegram. Про це повідомляє УНІАН.

«Атака починалася з того, що в месенджер Telegram користувачеві приходило повідомлення від сервісного каналу Telegram (це офіційний канал месенджера з синьою галочкою верифікації) з кодом підтвердження, що користувач не запитував. Після цього на смартфон жертви падало СМС з кодом активації – і практично відразу ж у сервісний канал Telegram приходило повідомлення про те, що запис був зроблений вхід з нового пристрою», – пояснили механізм роботи хакерів в Group-IB.

У компанії відзначили, що проблеми торкнулися не конкретного оператора стільникового зв’язку – до них звернулися клієнти різних компаній. При цьому встановлено, що техніка постраждалих не була заражена шпигунської шкідливою програмою або банківським трояном, їх облікові записи не були зламані, підміни сім-карти теж не було. Зловмисники отримували доступ до месенджеру з допомогою кодів активації з SMS. Як саме вони перехоплювали повідомлення – поки неясно.

Щоб захиститися від зловмисників, фахівці Group-IB рекомендують встановити в Telegram додатковий фактор авторизації у вигляді пароля, крім SMS.