Соратник Трампа Джуліані прилетів у Київ на зустріч з українськими прокурорами

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані 4 грудня прилетів до Києва, де планує зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом. Про це пише The New York Times.

Видання повідомляє, що Джуліані подорожує разом зі знімальною групою одного з американських каналів. Група готує документальний фільм, що висвітлює позицію Трампа у справі про його імпічмент. Імовірно, про цьому ділі Джуліані і буде розмовляти з прокурорами.

Також журналісти The New York Times пишуть, що 3 грудня Джуліані провів зустріч у столиці Угорщини Будапешті з колишнім генпрокурором України Юрієм Луценко, колишнім українським дипломатом Андрієм Теліженко, колишнім нардепом Андрієм Артеменко і колишнім головою Центральної виборчої комісії Михайлом Охендовским.