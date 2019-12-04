В Одесі оголосили дводенний траур після пожежі в коледжі на Троїцькій

У зв’язку з пожежею в приміщенні пам’ятки архітектури на вулиці Троїцькій в Одесі, де перебував коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, у місті оголошено дводенний траур. Про це написав у своєму Facebook мер Одеси Геннадій Труханов.

Міський голова навів фото свого розпорядження, згідно з яким 5 і 6 грудня будуть траурними днями. На знак жалоби Труханів постановив приспустити державні прапори і прапори Одеси на установах, а також доповнити їх чорними стрічками.

Фото і скріншот: Facebook/ gennadiytruhanov

Також організаціям і підприємствам рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів у місті.

Труханів написав, що мерія продовжує надавати всю необхідну допомогу постраждалим при пожежі на Троїцькій, у тому числі медичну. Для цього в Одесі створено оперативний штаб.

Нагадаємо, пожежа в навчальному закладі розпочався в 10:12 на третьому поверсі. Рятуючись від вогню, люди вистрибували з вікон.