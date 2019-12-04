ДТЕК не зміг зняти арешт з свого майна на Донбасі

Енергетична група Ріната Ахметова зіткнулася з новими неприємностями у протистоянні з ДП «Енергоринок».

Кінець осені 2019 року ознаменувався ускладненнями для бізнесу групи ДТЕК Ріната Ахметова. Як з’ясував «ОЛІГАРХ», в затяжному протистоянні з ДП «Енергоринок» ДТЕК пропустив чергову контратаку на «східному фронті». 19 листопада Господарський суд Донецької області відмовився встати на сторону енергопостачальної компанії «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» та скасувати постанову Державної виконавчої служби про опис і арешт її майна, винесене в жовтні.

«Враховуючи проведені ВДВС виконавчі дії, які передували винесення оскаржуваної постанови, відсутність доказів будь-якого виконання рішень судів боржником, а також доказів наявності порушення прав боржника та відповідних причинно-наслідкових негативних наслідків, що настали для нього, приймаючи до уваги той факт, що станом на момент розгляду справи описане нерухоме майно знаходиться у фактичному володінні боржника, матеріалами справи не підтверджено початок стадії реалізації (продажу) майна, вимоги позивача…підлягають залишенню без задоволення» – свідчить вердикт суду.

За даними «ОЛІГАРХА», цю постанову було винесено у виконавчому провадженні, де зведені відразу чотири судових рішення. Всі вони об’єднані спільним відповідачем в особі «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» і єдиним позивачем – державним підприємством «Енергоринок». При цьому не відрізнялися різноманітністю і самі вимоги: у всіх епізодах «Енергоринок» наполягав на витребування з опонента боргів за електроенергію, поставлену в різні періоди. Так, наприклад, у справі №905/183/18 мова йшла про стягнення 775 млн грн., неоплачених за 2017 р. А в матеріалах №905/420/17 предметом спору був борг в 970 млн грн за постачання електроенергії до 2016 р.

У загальній складності за чотирма епізодами ДП «Енергоринок» вимагав від «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» понад 3 млрд грн заборгованості за відпущену, але неоплачену електроенергію. У компанії Ахметова частину боргу погасили, але вперто судилися за списання штрафів та пені, посилаючись на форс – мажор у вигляді втрати контролю над частиною активів, яка опинилася на непідконтрольною владі території ОРДЛО.

На фото – Костянтин Григоришин

Як повідомляв «ОЛІГАРХ», в такому становищі опинилося, наприклад, ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» Костянтина Григоришина, ліцензійної територією якого є Луганська область. У ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» справи виявилися ще гіршими. Як і ЛЕО, компанія Ахметова ще з 2014 р. в ручному режимі була зобов’язана продовжувати поставки електроенергії в зону АТО. Збирати оплату з споживачів на неконтрольованої території було майже неможливо, але при цьому на компанії-постачальники струму (серед яких був і «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля») повісили зобов’язання перед вищезгаданим «Энегорынком», який і передавав їм електроенергію для продажу в регіонах.

У випадку з ПРАТ ситуація погіршувалася ще й тим, що навіть після того, як вищезгаданий указ президента Петра Порошенка втратив чинність, її економіка, як і раніше залишалася на дні. А причиною тому є хронічний фінансова криза залишилися в портфелі «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» основних контрагентів – державних шахт та комунального підприємства «Вода Донбасу», досі забезпечує водою значну частину ОРДЛО.

Власне, саме хронічне недоотримання «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» коштів від споживачів і спричинило за собою накопичення боргів перед «Енергоринком». Але для останнього це не аргумент: юристи держпідприємства планомірно домагалися судових постанов про примусове стягнення боргів з компанії Ріната Ахметова і скасовували рішення судів про відстрочення їх виплати, а після того, як ця мета була досягнута, на світ з’явилося вищезазначене рішення ГІС.

За даними «ОЛІГАРХА», під арешт потрапили ключові активи ПРАТ – трансформаторні підстанції і центральний розподільний пункт в Вугледарі. Про їх продажі мова поки не йде, але теоретично активи можуть пустити з торгів на СЕТІВ, якщо «Енергоринок» не отримає своє.

І схоже, що рішучість опонента підстьобнула «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» активізувати переговорну діяльність. Два тижні тому стало відомо про відкликання «Енергоринком» нового позову до «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» про стягнення 40 млн грн боргу за поставлену електроенергію, і початку мирних переговорів між сторонами.

Володимир Комаров